Rio Ferdinand ile Kate Wright evleniyor

Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı. İngiliz Daily Mail'in haberine göre 40 yaşındaki Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright (27) bu akşam Marmaris'te dillere destan bir düğünle evleniyor. D Maris Bay Hotel'de gerçekleşecek düğün hakkındaki detaylar ise bilinmiyor.

28/09/2019 11:31