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Dikkat elektrik kesintisi var!

İskele’ye bağlı bazı yerleşim birimlerinde bugün 5 buçuk saat elektrik kesintisi olacak.

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23/10/2019

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Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı İskele’de bazı bölgelerde 09:30 ile 15:00 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Buna göre; Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy’e belirtilen saatlerde elektrik enerjisi verilmeyecek.

23/10/2019 08:47
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TAGS: Dikkat, elektrik, kesintisi, var, haber, kıbrıs,
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