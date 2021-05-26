17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı!

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26/05/2021

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17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı!

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 oldu. 17'si yerel 18 pozitif vaka belirlendi. 28 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 1’i temaslılardan; 5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez- 3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1

Güzelyurt

Yayla-2

Lefke

Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1

26  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994

Toplam Vaka Sayısı: 7139

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196

26/05/2021 19:19
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TAGS: 17’si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris,
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