17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi
08/06/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1
Girne
Girne Merkez-3 / Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3
8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738
Toplam Vaka Sayısı: 7458
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 204
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2528
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9234