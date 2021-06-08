17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

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08/06/2021

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17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi


Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1

Girne

Girne Merkez-3 / Lapta-1

 

Gazimağusa

 

Gazimağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3

 

 

8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155 

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7

 

Yerel Vaka Sayısı: 17

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29  

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738 

 

Toplam Vaka Sayısı: 7458

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21 

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14     

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 204 

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2528

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9234

08/06/2021 18:50
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TAGS: covid, vaka, kktc
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