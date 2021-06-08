17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi



Son 24 saatte yapılan test sayısı 9155 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3 / Haspolat-1

Girne

Girne Merkez-3 / Lapta-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 1 / Vadili-1/Baykal-3

8 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9155

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.283.738

Toplam Vaka Sayısı: 7458

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7151

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 274

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 204

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2528

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9234

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08/06/2021 18:50