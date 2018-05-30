HABER KIBRIS

18 Araç Sürücüsü Hakkında İleri İşlem

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam “Trafik ve Huzur Operasyonu” yapıldı.

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30/05/2018

18 Araç Sürücüsü Hakkında İleri İşlem
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İskele'de dün akşam 21:30-23:30 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında,   Trafik ve Huzur Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren  bet ofisler ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam 3  kişi tespit edilerek aleyhlerinde ileri işleme gidildi.

     Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 214 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı

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TAGS: polis bülteni, polisye haberler, iskele, ber, kıbrıs
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