18 belediye ile yolumuza devam ediyoruz

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24/10/2022

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18 belediye ile yolumuza devam ediyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı ve LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Anayasa Mahkemesi’nin bugün açıkladığı gibi 18 belediye ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

İlçe toplantısını tamamladıklarını belirten Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin seçim komitelerinin başkanlarının belirlendiğine işaret etti.

Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin seçim komitesinin başkanı olarak Olgun Selçuk Amcaoğlu’nun belirlendiğini, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin seçim komitesi başkanının ise Hüseyin Paşa olduğunu kaydederek “Komitelerimize başarılar dileriz” dedi.

 

24/10/2022 21:04
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TAGS: 18 belediye ile yolumuza devam ediyoruz
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