18 Kasım Uluslar Ligi maç programları belli oldu

18 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ MAÇLARI

Milli ara sebebiyle bu hafta sonu Bundesliga, Premier Lig, İspanya La Liga, Süper Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1’de maçlar oynanmadı. Ülkelerin milli maçları ise devam ediyor. Bugün Hırvatistan, Portekiz, İspanya, İsviçre, Sırbistan, Danimarka, Romanya, Güney Kıbrıs, Polonya, İskoçya, Bulgaristan, Belarus, Kosova, Litvanya gibi takımlar sahaya çıkacak. Uluslar Ligi’nde grubunu lider tamamlamak isteyen İspanya, İsviçre’yi konuk ederken dikkat çeken diğer mücadelede ise Polonya ve İskoçya kozlarını paylaşacak. Peki Uluslar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 18 Kasım Pazartesi günü maçları…





BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (18 KASIM)

Uluslar Ligi’nde günün maçları 22.45’te başlayacak. İspanya, İsviçre, Sırbistan, Danimarka, Romanya, Güney Kıbrıs, Polonya, İskoçya, Bulgaristan, Belarus gibi takımların sahaya çıkacağı saatler belli oldu.



22:45 Hırvatistan - Portekiz



22:45 Sırbistan - Danimarka



22:45 Romanya - Güney Kıbrıs



22:45 Polonya - İskoçya



22:45 Bulgaristan - Belarus



22:45 Kosova - Litvanya



22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda



22:45 Lihtenştayn - San Marino





A MİLLİ TAKIM YARIN SAHAYA ÇIKACAK

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Galler maçının ardından Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, yarın Karadağ deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele Salı günü saat 22.45'te başlayacak. 19 Kasım Salı günü programı ise şu şekilde;

22:45 İsveç - Azerbaycan

22:45 Maracistan - Almanya

22:45 KARADAĞ - TÜRKİYE

22:45 Slovakya - Estonya

22:45 Bosna Hersek - Hollanda

22:45 Arnavutluk - Ukrayna

22:45 Çekya - Gürcistan

22:45 Galler - İzlanda

22:45 Malta - Andorra



