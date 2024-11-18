18 Kasım Uluslar Ligi maç programları belli oldu
Haftanın ilk gününde Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir üst lige yükselmek isteyen takımlar ve finallerde mücadele etmek isteyen ülkeler kozlarını paylaşacak. 18 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Günün dikkat çeken mücadelesinde Hırvatistan, Portekiz’i konuk ederken İspanya ve İsviçre kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi’nde bugün 9 karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak maçların programı…
18/11/2024
NTVSPOR
18 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ MAÇLARI
Milli ara sebebiyle bu hafta sonu Bundesliga, Premier Lig, İspanya La Liga, Süper Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1’de maçlar oynanmadı. Ülkelerin milli maçları ise devam ediyor. Bugün Hırvatistan, Portekiz, İspanya, İsviçre, Sırbistan, Danimarka, Romanya, Güney Kıbrıs, Polonya, İskoçya, Bulgaristan, Belarus, Kosova, Litvanya gibi takımlar sahaya çıkacak. Uluslar Ligi’nde grubunu lider tamamlamak isteyen İspanya, İsviçre’yi konuk ederken dikkat çeken diğer mücadelede ise Polonya ve İskoçya kozlarını paylaşacak. Peki Uluslar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 18 Kasım Pazartesi günü maçları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (18 KASIM)
Uluslar Ligi’nde günün maçları 22.45’te başlayacak. İspanya, İsviçre, Sırbistan, Danimarka, Romanya, Güney Kıbrıs, Polonya, İskoçya, Bulgaristan, Belarus gibi takımların sahaya çıkacağı saatler belli oldu.
22:45 Hırvatistan - Portekiz
22:45 Sırbistan - Danimarka
22:45 Romanya - Güney Kıbrıs
22:45 Polonya - İskoçya
22:45 Bulgaristan - Belarus
22:45 Kosova - Litvanya
22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
22:45 Lihtenştayn - San Marino
A MİLLİ TAKIM YARIN SAHAYA ÇIKACAK
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Galler maçının ardından Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, yarın Karadağ deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele Salı günü saat 22.45'te başlayacak. 19 Kasım Salı günü programı ise şu şekilde;
22:45 İsveç - Azerbaycan
22:45 Maracistan - Almanya
22:45 KARADAĞ - TÜRKİYE
22:45 Slovakya - Estonya
22:45 Bosna Hersek - Hollanda
22:45 Arnavutluk - Ukrayna
22:45 Çekya - Gürcistan
22:45 Galler - İzlanda
22:45 Malta - Andorra
18/11/2024 11:25