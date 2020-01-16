18 kişi basın kartı almaya hak kazandı

Basın Kartı Komisyonu 2020 yılı ilk dönem toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 141 kişinin 133’ünün başvuruları bugünkü toplantıda onaylandı.

Sürekli basın kartı için yapılan 23 basın mensubunun talepleri komisyon tarafından uygun bulundu.

İlk kez basın kartı almak için başvuran 25 başvuru sahibinin 18’i basın kartı almaya hak kazandı.

Basın Kartı Komisyonu 2020 yılı ikinci dönem toplantısını Temmuz ayında gerçekleştirecektir.

16/01/2020 15:43