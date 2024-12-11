18 kişi yasaklı göçmen ilan edildi
11/12/2024
Bakanlar Kurulu, 18 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 13 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”
Yasaklı göçmen ilan edilen isimler ise şöyle:
Eric Onyekachi Ifeanyi Mba
Martins Chukwudiebube Udeugwu
Raymond Chinwendu Udeugwu
Afamefune Henry Uwadibie
Michael Chiedu Ezekwelu
Fidelis Peremene Edonyabo
Justin Ikechukwu Osuji
Natural Gabriel Olokpa
Oghenetejiri Precious Ohwode
Philips Tamarapreye Adeola
Shedrack Osasenaga Omoruyi
Mackins Osama Omoruyi
Andrii Nemeriuk
Mert KILINÇ
Lütfiye KILINÇ
Hakan MANSUROĞLU
Tacettin ISBAH
Elvira MADIIAROVA