18 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 18 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 13 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”

Yasaklı göçmen ilan edilen isimler ise şöyle:

Eric Onyekachi Ifeanyi Mba

Martins Chukwudiebube Udeugwu

Raymond Chinwendu Udeugwu

Afamefune Henry Uwadibie

Michael Chiedu Ezekwelu

Fidelis Peremene Edonyabo

Justin Ikechukwu Osuji

Natural Gabriel Olokpa

Oghenetejiri Precious Ohwode

Philips Tamarapreye Adeola

Shedrack Osasenaga Omoruyi

Mackins Osama Omoruyi

Andrii Nemeriuk

Mert KILINÇ

Lütfiye KILINÇ

Hakan MANSUROĞLU

Tacettin ISBAH

Elvira MADIIAROVA