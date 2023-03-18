18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği’nde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanıı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş dernek üniversite temsilcileriyle askeri erkân katıldı.

Çelenklerin Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Üsteğmen Muhammed Reha Keleş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağı Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na teslim ettikten sonra konuşma yaptı.

Feyzioğlu: “Dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kadim tarihimizdeki yeri ülkemiz ve milletimiz için müstesna olan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü andığımız bu anlamlı günde manevi huzurunuzdayız.

Aziz milletimizin bağımsızlık ve geleceğine kastetmeye çalışanlara karşı, canlarını hiçe sayarak vatan uğruna gözlerini kırpmadan şahadete yürüyen kahramanlarımızın eseri bu Zafer, Yüce Türk milletinin asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, dünyaya bir kez daha göstermiş, ezilen ve bağımsızlık özlemi duyan milletlere örnek olmuş, dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır.

Zaferden yarım asır sonra bu kez Kıbrıs Türkü’nün varlığına ve hürriyetine göz dikenler karşılarında yine Çanakkale ruhunu bulmuş, cesur vatan evlatlarının fedakâr ve şanlı direnişi “1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı” ile taçlanarak milletimizin gönlünde ve tarihin sayfalarında hak ettiği yeri almıştır

Bu vesileyle bir kez daha, şanlı Çanakkale Zaferi’ni Türk milletine armağan eden atarlarımızı 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yatan şehitlerimizi, dünyanın dört bir yanında onurlu görevlerini yerine getirirken teröristlerce hunharca şehit edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mensuplarını, geçtiğimiz ay deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımız ile şehadete eren askerlerimizi, istiklal ve vatan uğrunda şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı, rahmet, minnet ve hürmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dileklerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

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18/03/2023 13:20