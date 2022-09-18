18 saniyede kırmızı kart!

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor. Adana Demirspor maçına kadar oynadığı üç maçı da kaybeden Antalyaspor, Adana Demirspor maçının 8. dakikasında 10 kişi kaldı. Soner Aydoğdu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Konuk ekipte ise Rakitskiy, 39. dakikadaki kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Adana Demirspor ilk yarıyı Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 önde tamamlarken; ikinci yarıda ilginç bir an yaşandı. Antanyaspor'un yeni transferlerinden Shoya Nakajima 58. dakikanın 12. saniyesinde oyuna dahil oldu. Japon oyuncu, 18 saniye sonra rakibine sert bir hareket yaptı.



Hakem Ali Palabıyık, pozisyonda ilk olarak sarı kartını çıkardı. VAR incelemesi sonrası ise Shoya Nakajima kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Nakajima'nın tribünlerdeki ailesinin kırmızı kart sonrası yaşadığı hayal kırıklığı ise kameralara yansıdı.



Antalyaspor'da kırmızı kart gören Soner Aydoğdu ve Nakajima, Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.



Maçı 3-0 kazanarak puanını 16 yapan Adana Demirspor, averajla ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderliğe yükseldi.

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18/09/2022 10:31