18 senelik bekleyiş sonlandı: Virgin Galactic ilk biletli yolcularını uzaya gönderdi

Virgin Galactic şimdiye kadarki ilk özel uzay turisti grubunu uzayın sınırına fırlattı.

Unity roket uçağı perşembe günü New Mexico'daki Spaceport America uzay üssünden havalandı ve taşıyıcı bir jet tarafından yaklaşık 15 kilometreye çıkarıldı.

Roket uçak daha sonra TSİ 18.20 sularında havalandı, 88 kilometrenin biraz üzerine çıktı ve yolcular yaklaşık 5 dakikalığına ağırlıksızlığı deneyimledi.

Galactic 02 görevinin mürettebatında uzaya giden ilk anne-kız ikilisi, ilk Olimpiyat sporcusu ve en genç kişi yer alıyor.

46 yaşındaki Keisha Schahaff ve Aberdeen Üniversitesi'nde fizik ve felsefe okuyan 18 yaşındaki kızı Anastatia Mayers'a, aynı zamanda uzaya giden ikinci Parkinson hastası olan 80 yaşındaki eski Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin de katıldı.

Şirketin ilk ödeme yapan müşterisi Goodwin, 18 yıl önce 250 bin dolara bir bilet satın alarak koltuğunu ayırtmıştı.

Kemerlerini çözer çözmez, üç yolcu da en yakın pencereden hevesle dışarı baktı ve uçak yükselmeye devam ederken Dünya'nın uzaklaşmasını izlediler. Daha sonra koltuklarına geri döndüler ve dönüş yolculuğu öncesinde kemerlerini bağladılar.

Richard Branson'ın uzay şirketi eylülden itibaren her ay müşterilerine 200 bin ile 450 bin dolar arasında değişen biletlerle seyahatler sunmayı hedefliyor.

Bu, Virgin Galactic'in 2018'den bu yana uzaya yaptığı 7. yolculuk ve ilk kez bunlardan birinde ücretli yolcular yer aldı.

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier, "Bu uçuş Virgin Galactic'in iki temel hedefini vurguluyor: Uzaya erişimi artırmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham vermek" dedi.

Bu astronotların her biri kendi topluluklarında birer rol model ve ilham kaynağı. Keisha, Ana ve Jon'un bu dönüştürücü deneyimi yaşamalarını izlemek, uzayın artık dünya genelinde daha geniş ve daha çeşitli bir nüfusa açıldığını göstermeyi sağlıyor.

Birleşik Krallık (BK) Uzay Ajansı fırlatma direktörü Matt Archer şunları söyledi:

Bugünkü fırlatma, küresel uzay sektörü ve özellikle de Virgin Galactic için heyecan verici bir dönüm noktası.

BK Uzay Ajansı olarak, uzaya fırlatılmanın ne kadar zor olabileceğini gösteren uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından kendilerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Fırlatma kabiliyetlerini geliştirmek için muazzam miktarda çalışma yapılıyor ve uzay turizmi bunun ilginç bir parçası fakat her geçmişten ve beceriden insana ihtiyaç duyan inanılmaz çeşitlilikte bir iş ve kariyer fırsatları yelpazesi var.

Sadece BK'de uzay sektöründe çalışan yaklaşık 50 bin kişi var ve planımız 2030’a kadar Avrupa'nın önde gelen küçük uydu fırlatma sağlayıcısı olarak dünya lideri hizmetler sunmak, BK'ye yeni pazarlar getirmek ve Britanyalı yeni nesil uzay profesyonellerine ilham vermek.

Virgin Galactic'e benzer uzay turizmi deneyimleri sunan diğer şirketler arasında Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i yer alıyor.

Ajanslardan da yararlanılmıştır.

Kaynak: Independent Türkçe