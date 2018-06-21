18 Suriyeli kaçak göçmen Türkiye'ye iade edildi

Girne Limanı’nda Beşparmak gemisindeki bir tır içerisinde 18 Suriyeli kaçak göçmen ve 544 karton kaçak sigara bulunması üzerine tutuklanan tır sürücüsü Cumali Çolak Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz verdiği yeminli ifadede, zanlı Cumali Çolak’ın dün Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Zanlının kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı talaş yüklü tırın dorsesine gizlenmiş vaziyette toplam 41 bin TL değerinde 544 karton sigarayı gümrüğe beyan etmeksizin ve ayrıca Suriye uyruklu 18 kaçak göçmeni KKTC’ye kanunsuz olarak sokmak istediği sırada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirten tahkikat sorumlusu, tır ve sigaraların emare olarak alındığını ifade etti.

Tır içinde tespit edilen kaçak göçmenlerin gece gemiyle Türkiye’ye iade edildiğini kaydeden tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlı Cumali Çolak aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi.

Zanlı Cumali Çolak’ın kullanımındaki tırın dorsesinde tespit edilen 544 karton sigara Girne Polis Müdürlüğü’nde basına sergilendi.