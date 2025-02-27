18 yaşında otobüslerin ithali için uzatma!

Haber Kıbrıs-Özel

Dünyadaki birçok ülke taşımacılıkta firmaların önünü açmak için sıfır araç alımlarında kolaylıklar getirirken KKTC hükümeti 18 yaşında otobüslerin adaya ithaline izin veren yasayı bir kez daha uzattı.

Bakanlar Kurulu, 18 yaşındaki otobüs ve dolmuşların ülkeye ithalatına ilişkin kararın süresini uzattı.

Taksi, dolmuş ve otobüsler için belirlenen yeni yaş sınırı, özellikle yolcu güvenliği ve trafik akışı açısından ciddi riskler doğurabilir.

Karar göre, taksiler için 10 yaşında araçlar otobüs ve dolmuşlar için 18 yıl eski araçlar ülkeye gelebilecek.

Söz konusu kararın 2024 yılının eylül ayında alındığı 1 Mart 2025- 30 Haziran 2025 olarak uzatıldığı ifade edildi.

Taksiler, 10 yıla kadar eski olabilecek

Düzenlemeye göre, ilk kayıt tarihinden itibaren on yılı aşmamış ve Trafik Dairesi'nden "T" İşletme İzni bulunan taksilerin ithalatına izin verilecek.

1 Mart 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak başvurularla bu araçlar trafiğe dahil olabilecek.

Ancak, 10 yılını doldurmuş araçların yıpranmış olması, motor ve güvenlik donanımlarında ciddi eksikliklerin bulunması, şehir içi trafiğini ve yolcu güvenliğini riske atabilir.

Otobüslerde 18 yaşına kadar kullanım izni

Özellikle toplu taşıma araçlarında daha büyük bir tehlike söz konusu. Yeni düzenleme kapsamında, ilk kayıt tarihinden itibaren 18 yılı aşmamış otobüsler de ithal edilebilecek.

22 yolcu ve üzeri taşıma kapasitesine sahip araçlar, belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları halinde ülkeye getirilebilecek.

Bu durum, eski ve güvenlik riski taşıyan otobüslerin trafiğe çıkmasına neden olabilir. Yaşlı otobüslerin mekanik arızalara daha yatkın olduğu, özellikle uzun yolculuklarda yolcular için büyük bir tehlike oluşturduğu biliniyor.

Bu düzenlemenin, trafik güvenliğini tehlikeye atacağı ve toplu taşıma sisteminin daha güvensiz hale geleceği yönünde endişeler var.