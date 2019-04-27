18 yaşındaki Ahmet Korkmaz için acil kan aranıyor

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 18 yaşındaki Ahmet Korkmaz için kan bağışına ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Ahmet KORKMAZ için B rh- kan arandığı belirtildi. İlgililerin Yakın Doğu Hastanesi'ne müracaat etmeleri rica edildi. İletişim numarası: 0 533 879 42 80