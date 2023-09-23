18 yaşındaki genç bıçakla tehdit etti

Minareliköy’de 21 Eylül'de saat 20:00 sıralarında, faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, M.K.(E-18), aralarında yaşanan tartışma sonrası E.T.(16)’ye, tasarrufunda bulunan bıçağı göstererek zarar vermekle tehdit ettikten sonra, kafası ile burnuna vurup söz konusu şahsın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

Yüzüne yumruk attı

Ayrıca, dün 01:55 sıralarında, İskele'de, Boğaz Harnup fabrikası önündeki çemberde, N.Y.(E-41) kullanımındaki ticari taksinin şoför mahallinde oturduğu bir sırada, aracın ön koltuğunda müşteri olarak bulunan kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yüzüne yumruk vurulmak suretiyle darp edilmesi sonucu çene kemiği kırıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün D.T.G.(E-40) tarafından işlendiği tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı D.T.G, çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından, bir ay süreyi geçmemek üzere Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verildi.