HABER KIBRIS

18 yaşındaki genç uyuşturucu komasında!

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14/06/2018

18 yaşındaki genç uyuşturucu komasında!
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Limasol’da Pazar günü, 18 yaşındaki gencin, uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği ve Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’daki bir sinema salonunun karşısında baygın vaziyette bulunan gencin, önce Limasol Devlet Hastanesi’ne, akabinde de Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını yazdı.
Haberde, yoğun bakımda olan gencin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve olayla ilgili soruşturma çerçevesinde, gence uyuşturucuyu verdiği düşünülen iki Suriye uyruklunun gözaltına alındığı belirtildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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