18 yaşındaki kadın boksör, ringde aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti

Meksikalı boksör Jeanette Zacarias Zapata, Kanadalı Marie-Pier Houle'e teknik nakavtla kaybettiği maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Meksikalı boksör, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü. Komaya giren 18 yaşındaki Zapata, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meksikalı boksör Jeanette Zacarias Zapata, Kanadalı Marie-Pier Houle'e teknik nakavtla kaybettiği maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kanada'nın Montreal kentinde yapılan "Uluslararası GVM Gala" isimli etkinlikteki kadınlar yarı orta sıklet boks karşılaşması ölümle sonuçlandı.

Daha önce 3 kez ringden mağlup ayrılan 18 yaşındaki Zacarias Zapata'nın çıktığı 6. müsabaka, son maçı oldu.

Meksikalı boksör, 4. raundun sonunda rakibinin art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Zacarias Zapata, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.

Suni olarak komaya sokulan Zacarias Zapata'nın ölüm haberini, boks organizatörü Yvon Michel duyurdu. Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailesinden Jeanette Zacarias Zapata'yı kaybettiğimiz haberini almanın, büyük üzüntüsü ve ızdırabı içindeyiz" ifadesini kullandı.

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03/09/2021 15:26