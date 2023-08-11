İskele’de dün saat 03:30 sıralarında faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, ciddi şekilde darp edilerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayeti olayında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

18 yaşındaki kişiyi de ciddi şekilde darp ettiler ve bir kişinin burnunu kırdılar

Cinayet gecesi eğlence mekanı içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu C.G.(E-43), H.Y.(E-28), A.C.A.(E-23), M.Y.K.(E-23), Y.Ö.(E-22), H.M.O.(E-27), R.M.(E-21), M.R.M.(E-26,), T.A.(E-21), T.Y.(E-36) ve B.K.(E-28) bir taraf olup, Hüda Yalınayak (E-29) ve Baran MAVİDENİZ (E-18)’in vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, Hüda Yalınayak’ın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldular. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Mavdeniz'e otopsi yapıldı

Ayrıca, İskele’de dün saat 03:30 sıralarında faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, ciddi şekilde darp edilerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz'e otopsi yapıldı.Cinayete kurban giden Mavideniz'e yapılan otopside “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması olduğu duyuruldu.

Mavideniz'in kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı açıklandı.

Cinayetten aranan zanlı tutuklandı

Öte yandan Hüseyin Mavideniz’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranmakta olan zanlı D.Ö.A.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.