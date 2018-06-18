18 yaşındaki Selda Yıldırım kayıp

Polis, bugün 03.00 sıralarında Gazimağusa’daki kaldığı ikametgahtan ayrılan 18 yaşındaki Selda Yıldırım’ın

kayıp olduğu bildirildi.

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Lefkoşa’da M.Ö.S’nin. (K-20) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi muhtelif markalarda 55 adet bütün ve 36 tane de ezilmiş hap bulunarak emare alındı.



Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.S. ‘n in (E-55) Girne’deki ikametgahında yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabi 1 adet hap ile 12 adet cinsel gücü artırıcı jel bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıslar tutukland