18. International Inner Wheel Konvansiyonu’na katıldılar…
18/04/2021
Kıbrıs Inner Wheel Kulüpleri, Hindistan'ın Japur kentinde düzenlenen 18. International Inner Wheel Konvansiyonu’na katıldı.
4500 üyenin katılımı ile online olarak gerçekleştirilen etkinliğe Kıbrıs Inner Wheel Kulüpleri’nden 30 kişi katıldı.
Kıbrıs Inner Wheel Kulüpleri, 18. International Inner Wheel Konvansiyonu’na KKTC bayrağı altında katılmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.
İki gün devam eden konvansiyon bugün sona erecek.