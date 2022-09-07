18. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor...

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali çok özel bir oyunun gösterimi ile sanatseverlerle buluştu. 2 Eylül’de başlayan Tiyatro’nun Eylülü’nde sahne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın oldu. İBB Şehir Tiyatroları "Yaftalı Tabut" oyunu ile Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ni tamamını dolduran sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı.

Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı Fatma Nudiye Yalçı’nın hikayesine Nazım Hikmet ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı eşlik etti

Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği ve Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesini anlatan oyunda Yalçı'nın mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Oyunda burjuva bir ailede yetişmesine karşın insanlık için eşitlik mücadelesi veren Fatma Nudiye Yalçı’nın verdiği mücadele ve yaşadığı zorluklar Türkiye’nin 1900’lü yıllarının başından 1970’lere kadar uzanan dönemini gözler önüne serdi.

Oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol aldı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından plaket

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da takip ettiği oyunun sonunda başarılı oyuncu kadrosu dakikalarca ayakta alkışlanırken, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından plaket takdimi yapıldı.

Kısa bir konuşma yaparak seyircilere hitap eden İşsever, Kıbrıs’ta bulunmaktan ve böylesi bir ilgi görmekten dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, başta LTB Başkanı Harmacı olmak üzere tüm Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibine teşekkürlerini iletti.

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07/09/2022 13:04