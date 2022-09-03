18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde Buruk Açılış

Her yıl Eylül ayında düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali iki yıl aradan sonra dün akşam Dostlar Tiyatrosu'nun "Şahdamarım" oyunuyla açılışını yaptı.

‌Oyun Öncesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na ödül verildi.

Türkiye'de yayınlanan Yeni Tiyatro Dergisi editörlerinden Füsun Balkaya ve Erbil Göktaş festivalin açılışına misafir oldular. Açılışta Kıbrıs Tiyatro Festivali kurucusu Yaşar Ersoy'a ve şu an ki Festival Komite Başkanı Kıymet Karabiber'e Yeni Tiyatro Dergisi editörleri tarafından Uluslararası Emek ve Başarı ödülü verilerek, birer konuşma yapıldı.

‌Başkan Harmancı, "İfade özgürlüğümüze, demokrasimize vurulan nefessizliği aşıyla gideremiyoruz."

Oyun öncesi Başkan Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada "Çok içten bir merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Pandemiden dolayı bu cümleyi kurabilmek için 3 yıl bekledik. Bu kez gerçekten nefes alabilmek için Festivali yapmak istedik. Tiyatroya çok ihtiyaç duyduk. Pandemiden dolayı evlerimize, hatta odalarımızı ayırdık. Adeta nefesimizi maskelerin altından almaya başladık. Nefes almak bir suç haline geldi. Nefesi vermek suç mu onu sorgulamaya başladık. Ama keşke hayatta her şey sağlık ve bir aşıyla giderilebilseydi. Maalesef bazen nefesimizi kesen bazı olguların aşısı yok. Bunun aşısı aslında hepimizde. Örneğin, ifade özgürlüğümüze vurulan nefessizliğimizi tek bir aşıyla gideremiyoruz. Demokrasimize vurulan darbeleri bir tek aşıyla gideremiyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.

‌Açılışta büyük üstad Genco Erkal'ın "Şahdamarım" oyunu yer aldı

Dostlar Tiyatrosu'nun Şahdamarım oyunuyla açılış yapan Festival onur konuğumu Genco Erkal'ın sahnede oyun sırasında rahatsızlanması sonucu oyun yarım kaldı. Genco Erkal hastahaneye kaldırılıp tedavisi yapıldı. Bu sebeple 3 Eylül Cumartesi akşamı yapılacak olan oyunun ikinci temsili iptal edilmek zorunda kaldı. Kıbrıs Tiyatro Festivali 6 Eylül Salı akşamı İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Yaftalı Tabut oyunuyla devam edecek.

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03/09/2022 13:17