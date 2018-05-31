Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın denetimi LTB’ye verildi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 3 dönem önce yapılan bir protokolle Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği’ne verilen hayvan barınağının her türlü denetimi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kontrolüne verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bugün yaptığı bir ziyarette, mahkeme kararıyla barınakta yer alan hayvanların sağlık kontrollerinin ve diğer sorunlarının giderilmesi, barınağın temizliği ve denetiminin LTB’nin uhdesine yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Barınakta son zamanlarda maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine LTB, barınağın sorumluluğunu almaya yeniden talip olmuştu.