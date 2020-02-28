Oğuz, Suriye’deki şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı
Oğuz, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
28/02/2020
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haberi üzüntüyle öğrendiklerini söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:
“Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına taziyelerimi sunarım.”