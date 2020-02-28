Oğuz, Suriye’deki şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberi üzüntüyle öğrendiklerini söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:

“Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına taziyelerimi sunarım.”

28/02/2020 10:28