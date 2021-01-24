182 metrelik baca patlatılarak 4 saniyede yıkıldı

İngiltere Staffordshire'da bulunan 182 metre yüksekliğindeki elektrik santrali bacası kontrollü şekilde patlatılarak, 4 saniyede yıkıldı.

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24/01/2021

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182 metrelik baca patlatılarak 4 saniyede yıkıldı

İngiltere Staffordshire’da bulunan Rugeley Elektrik Santrali’ndeki 182 metrelik baca sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniye içinde yıkıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polisin karantina sırasında bölgeye gidilmemesi uyarılarına rağmen yaklaşık 100 kişinin bölgede toplanarak, bacanın yıkılma anını izledi.

Staffordshire siluetinin bir parçası olan kömürle çalışan elektrik santralinin, 53 yıllık faaliyetinin ardından 2016’dan beri kapalı olduğu ifade edildi.

24/01/2021 15:07
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TAGS: baca patlatlama, haber
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