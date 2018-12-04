Aziz Anne Kilisesi ve Tabakhane Camii’ndeki çalışmalar tamamlandı

Gazimağusa Surları içerisindeki Aziz Anne Kilisesi ve Tabakhane Camii’nin konservasyon çalışmaları tamamlandı.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların tamamlanması nedeniyle 7 Aralık Cuma günü Gazimağusa Surları içerisinde, Martinengo Burcu’nun bulunduğu bölgede tören düzenlenecek. Tören 14.30’da başlayacak.



Gazimağusa’ya ulaşım hizmetinden yararlanmak ve medya mensuplarının kaydı için 220 0027 numaralı telefonun aranması gerektiği belirtildi.



Açıklamaya göre, Avrupa Birliği, 2012’den itibaren ada genelindeki kültürel mirasların korunması amacıyla, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından belirlenen eserlerin korunmasına yönelik 14.7milyon Euro hibede bulundu.



İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından belirlenen kültürel miraslar üzerindeki çalışmalar, Birleşmiş Milletler Kalınma Programı aracılığıyla yürütülüyor.