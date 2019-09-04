HABER KIBRIS

ad

Akıncı Yazar Tözer Karafistan’ı Kabul Etti

ads
04/09/2019

ads
Akıncı Yazar Tözer Karafistan’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yazar Tözer Karafistan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.30’da gerçekleştirilen kabulde, Karafistan, 1867'den 2017 yılına kadar olan dönemde İngiltere'de yayınlanan Türkçe dilindeki gazetelerle ilgili araştırmaların yer aldığı "Yüz Ellinci Yılında İngiltere Türkçe Gazeteleri" isimli kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanı Akıncı da Tözer Karafistan’ı tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: akıncı, yazar, tözer karafistan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.