Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yazar Tözer Karafistan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.30’da gerçekleştirilen kabulde, Karafistan, 1867'den 2017 yılına kadar olan dönemde İngiltere'de yayınlanan Türkçe dilindeki gazetelerle ilgili araştırmaların yer aldığı "Yüz Ellinci Yılında İngiltere Türkçe Gazeteleri" isimli kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanı Akıncı da Tözer Karafistan’ı tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.