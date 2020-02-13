Güney Kıbrıs’ta medeni usul hukukunda değişiklik yapılması planlanıyor

Güney Kıbrıs’ta 1956 yılından kalma olan medeni usul hukukunda değişiklik yapılmasının planlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, mahkemeye başvuru prosedüründen başlayıp, mahkemelerin işleyiş biçimine kadar olan tüm konuları kapsayan bu kurumsal değişiklikle ilgili dün, Rum Yüksek Mahkemesi’nde, Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu’ndan yetkililerin de yer aldığı bir toplantı yapıldığını yazdı.

Haberde, Avrupa Konseyi ile Komisyonu’nun, çalışmanın ileriye götürülmesi için maddi katkı da dahil her türlü desteği vereceği kaydedildi.

13/02/2020 15:21