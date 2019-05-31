Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 18 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi.



Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.



Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi.

"DAEŞ GERÇEKLEŞTİRDİ"



AA muhabirine konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, DAEŞ militanlarının kentin güneyinde başlatılan operasyona karşı saldırı düzenlediğini söyledi.



Kerkük'ün güneyinde üç gün önce başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiğine dikkati çeken Harbiye, ''DAEŞ intikamını kent merkezindeki sivillerden alıyor" dedi.



Terör örgütü DAEŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.