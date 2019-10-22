Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık nedeni Serenay Sarıkaya mı?

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrıldığı konuşuluyordu. Samyeli'nin sevgilisi ile birlikte yaşadığı evden taşınması iddiaları güçlendirdi.

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftin ayrılık nedeni 2. Sayfa programında masaya yatırıldı.

İddialara göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı.

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta 'iade-i ziyaret yapacak herhalde' demişti.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı Ozan Güven'in tanıştırdığı da gelen bilgiler arasında.

22/10/2019 13:19