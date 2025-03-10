18’inci Avtepe Medoş Lalesi Festivali yapılıyor

Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı'nın organize ettiği "18. Avtepe Medoş Lalesi Festivali", 23 Mart’ta yapılıyor.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Avtepe köy meydanında saat 10.00'da başlayacak Festival, halk dansları topluluklarının gösterileri, konserler, yöresel yemek ve elişi stantları, çocuklar için oyun ile gün boyu devam edecek.

Festival açılışından önce, Kemal Deveci ve Aziz Kahraman’ın davul zurnası eşliğinde saat 09.40'ta lale heykeli önünden alana kortej yapılacak.

SEV-DER Halk Dansları ekipleri, YENDER Halk Dansları Ekipleri, Derince Kültür Merkezi Çocuklar Roman Ekibi, Diamoonte Dans Okulu Dans Gösterisi ve Art Street Kafkas Ekibi gösterisinin yer alacağı festivalde, halk müziği konseri ile Derince Kültür Merkezi, Port Medikal Grubu ve Retro Çalgıcıları sahne alacak.

Festival etkinlikleri kapsamında ayrıca, KKTC Atletizm Federasyonu organizasyonuyla geleneksel 3. yol koşusu ve YENDER'in düzenleyeceği ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 3. Geleneksel Medoş Lalesi konulu resim yarışması da yer alacak.