18’inci Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Devam Ediyor

18’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam İlias Abdullin ve İrade Melikova’nın keman-piyano resitali ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’nda yarın akşam 20.00’de yer alacak resitalde, kemancı İlias Abdullin ve piyanist İrade Melikova Rachmaninov; Bartok, Debussey, Wieniawski, Chopin, John Williams ve Kara Karayev’in eserlerini seslendirecek.



Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festival, 22 Haziran’a kadar sürecek.

Kovid–19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler, 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanıyor. Biletler online olarak da biletfest.com adresinden de temin edilebiliyor.

Ayrıntılı bilgiye 0542 852 2385/0548 870 0593 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

Bu habere tepkiniz:



08/06/2021 15:04