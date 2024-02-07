18'lik Can Uzun, Avrupa'yı karıştırdı: Devler birbiriyle yarışıyor

Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Nürnberg forması giyen Can Uzun’a Bayern Münih de talip oldu. Borussia Dortmund’un ciddi ilgisinin bulunduğu 18 yaşındaki santrfor için Inter ve Newcastle United da nabız yokluyor.

Bu sezon Nürnberg forması altında çılgın bir performans ortaya koyan Can Uzun’un taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor.

SON TALİBİ BAYERN MÜNİH

Sky Sports’ta yer alan habere göre, Süper Lig devlerinin yanı sıra Borussia Dortmund’un da genç yıldıza ciddi bir ilgisi var. 18 yaşındaki futbolcu için yarışa giren son kulüp ise Alman devi Bayern Münih. Öte yandan genç golcü için Inter ve Newcastle United'da nabız yokluyor.

20 MAÇTA 16 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmayan Can Uzun’un güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Genç yıldız bu sezon Nürnberg formasıyla çıktığı 20 maçta 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.