19 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonunda bugün 6 kritik karşılaşma oynanacak. Arsenal, Barcelona, Brest, Sturm Graz, Atalanta, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Benfica gibi takımlar sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenlenirken geleneksel grup aşaması yerine lig usulü maçlar oynanacak. Puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Günün dikkat çeken karşılaşmasında ise İspanya LaLiga’da yaptığı başlangıçla dikkat çeken Barcelona, Monaco deplasmanına konuk olacak. Peki Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte, Devler Ligi’nde günün maçları…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



19 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden önemli 6 karşılaşma oynanacak.



Günün açılışı Kızılyıldız- Benfica ve Feyenoord - Bayer Leverkusen karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 22.00’da ise 4 mücadele aynı saatte başlayacak. İşte, Devler Ligi maçlarının canlı yayınlanacağı kanallar;



19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) TRT 1



19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor



22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) Tabii Spor



22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2



22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) TRT 1



22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) Tabii Spor 2



ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SONUÇLAR



18 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde 6 karşılaşma oynandı. Bologna ve Shakhtar Donetsk karşılaşmasından gol sesi çıkmazken Çekya ekibi Sparta Prag, Salzburg’u 3-0 geçti.



Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Club Brugge karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.



Celtic, Slovakya ekibi Bratislava’yı 5-1 geçerken Manchester City ve İnter golsüz berabere kaldı. Paris Saint - Germain ise Girona’yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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