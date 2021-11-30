19 mahkûm şartlı tahliye hakkından yararlandı

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle cezaevindeki yoğunluğu azaltmak için Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapılarak, belirli suçlar haricinde, cezasının 3’te 1’ini yatan mahkûmlara başvuru hakkı tanınmasının ardından 46 mahkûmun başvurusu değerlendirildi.

Cezasının 3’te 1’ini yatan mahkûmlara ‘şartlı tahliye hakkı’ tanınmasının ardından toplanan Şartlı Tahliye Kurulu, 46 mahkûmun başvurusunu karara bağladı. 19 mahkûm tahliye edildi, 27 mahkûmun 15’ine ret; 12’sine ise erteleme kararı verildi.

12 mahkûmun ise temaslı veya pozitif olduğundan toplantıya katılamadığı ve başvurularının aralık ayına ertelendiği öğrenildi.

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30/11/2021 10:46