Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasiler, kurum, kuruluşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesajlar yayımlıyor.

İşte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları:

AMCAOĞLU: “GENÇLERİMİZİN KKTC’YE SAHİP ÇIKIP, ÇOK DAHA SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE İLERİYE TAŞIYACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “yarınların teminatı gençlerin, Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancının tam olduğunu” vurguladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yaptığı konuşma ile başladı.

Amcaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 102’nci yıl dönümü olduğunu kaydetti.

“KURTULUŞ SAVAŞI İLE ŞAHLANIŞ”

Amcaoğlu, “bir başka deyişle bugünün; bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, akabinde Kurtuluş Savaşı ile şahlanışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile onurlu mücadelesini tamamlayışının başlangıç tarihi” olduğunu vurguladı.

Bu önemli ve anlamlı günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşarken, gençleri en içten saygı ve sevgileriyle selamladığını ifade eden Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Aradan çok uzun yıllar geçse de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemi, yıllar geçtikçe hepimiz tarafından çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken, aynı zamanda Atatürk, çağdaş uygarlık hedefini ortaya koymuş; Kıbrıs Türk halkı da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirmiştir.

Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de, onun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir.

Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiklerini her zaman akıllarının bir köşesinde tutmaları gerektiğini ifade ederek, “O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, kimseye minnet etmeden barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE “KENDİNİZİ HER KONUDA GELİŞTİRMEKTEN GERİ KALMAYIN” ÖĞÜDÜ

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Günümüz dünyasında savaşan ve çatışan değil; bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumlar ayakta kalabilmektedir. Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Bizlere düşen görev de, daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup, geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygılı, ülkesine, devletimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Uğraş ve hedeflerimizin temelini bunun oluşturduğunu da özellikle vurgulamak isterim.

Özellikle içinde bulunduğumuz çok zor pandemi günlerinde, her türlü özveri ve çabayı göstererek, sizleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmen kardeşlerime de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”

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ARIKLI GENÇLİK BAYRAMI’NI KUTLADI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Arıklı, 19 Mayıs’ın 102’nci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 19 Mayıs’ın büyük Türk milletinin varoluş mücadelesinin başlangıcı olduğuna vurgu yapan Arıklı,19 Mayıs’ın direnişin sembolü olduğunu ifade etti.

Arıklı mesajında şunları kaydetti:

“Ecdadımızın bu kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kendimize kılavuz edersek bu ruh, daha müreffeh ve güçlü yarınlar için azimle çalışmamızı ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır.

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, ecdadımızın gösterdiği kahramanlık ruhuna bağlı olarak; istiklal ve istikbalimize, tarihimize, kültürümüze, cumhuriyetimize ve milli benliğimize ebediyen sahip çıkacaktır. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen değerleri daha da zenginleştirecek ve milli mücadele ruhunu her daim ayakta tutacaktır.

Cumhuriyet’in emanet edildiği gençlerimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacağına olan inancımla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

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MDP

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gençlik, Kültür ve Sanat Sorumlusu Cemre Seziner, 19 Mayıs’ın Türkiye’de Ankara dışındaki illerde 2012 yılından beridir ülke genelinde kutlanmasının engellendiğini ifade etti.

Seziner mesajında şunları kaydetti:

“Ancak bizler yavru vatanın yürekli evlatları, Atamıza ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edip 2012’den bu yana bayramımızı aynı coşku ve heyecanla kutlamaya devam ettik. Ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeni ile bu yıl bayramımızı aynı coşku ve heyecan ile yüreklerimizde kutlasak da, sokaklarda dileğimizce yer alamamanın burukluğunu, Türk Milliyetçileri olarak tüm ruhumuzda hissediyoruz.

Atamızın ‘Tüm Ümidim Gençliktedir’ sözünü kendine ilke edinmiş bir Kıbrıs Türkü ve Türk Milliyetçisi olarak gençlerimizin, Cumhuriyetimizi fikirleri ile çalışmaları ile geliştireceği ve ileriye taşıyacağına ve aynı zamanda içeriden ve dışarıdan gelecek olan tehditlere karşı korkusuzca savunacağına olan inancımızın tam ve şüphe kaldırmaz bir doğrulukta olduğunun bilinmesini isterim.”

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HAK-SEN

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, geleceğe dair en büyük güvencenin gençler olduğuna işaret ederek, içinden geçilen bu zor dönemde, genç nesilin vizyon, yetenek ve eğitiminin, halka, geleceğe dair umut verdiğini kaydetti.

Büyükoğlu, ülke gençliğinin laiklik ve demokratik değerleri gerçek anlamda içselleştirmeyi başardığına dikkat çekerek, “Gençlerimiz, ülkesini seven, kendi eğitim ve vizyonlarını ülkelerinin daha iyi yerlere gelmesi için kullanmak isteyen gençlerdir. Bu bağlamda ilk hedef beyin göçünü durdurmak, ikinci hedef onlara yetenekleriyle kendilerini var edebilecekleri alanları açmak olmalıdır” dedi.

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İŞAD

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de, “Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek gençlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini vermiştir. Bu görev aynı zamanda gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesidir” dedi.

“Biz de gençlerimize güveniyoruz” diyen Mamülcü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için, gençler için öncelikle mücadele değerlerine, demokrasiye sahip çıkmak, sorgulayan, eleştiren fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek, onların önlerini açmak ve ülkenin eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemenin öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, “İş dünyası olarak bu bilinç ve hedefle var gücümüzle çalışmaya, gençlerimizi eğitimden, bilim, girişimcilik, sanat ve spora kadar tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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19/05/2021 11:07