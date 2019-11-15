19 Saatlik uçuşta iki kez gün doğumu gördüler

Qantas Havayolları’na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçak, yolculardan ve mürettebattan oluşan 40 kişiyle birlikte yapacağı test uçuşu için İngiltere'nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan dün sabah saatlerinde havalandı.

Uçak, 19 saat ve 19 dakikalık bir yolculuğun ardından bugün yerel saatler 11.45’te Sydney’e indi. Uçağın, 1 saat 45 dakika daha uçabilecek kadar yakıtının kaldığı da belirtildi.

Qantas’ın Genel Müdürü Alan Joyce, “İki kez gün doğumu gördük” sözleriyle yolculuğun uzunluğunu özetledi.

Dreamliner uçakları normalde 300 kadar yolcu taşıyabiliyor, ancak bu tarz tam kapasite uçuşlarda hem yolcular hem de yük göz önünde bulundurulduğunda Londra’dan Sydney’e yakıt yüklemesi yapmadan uçuş gerçekleştirmek mümkün olmuyor.

15/11/2019 10:48