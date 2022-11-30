19 tanık dinlendi, 326 emare mahkemeye sunuldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç

Bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Cinayet soruşturmasını yürüten tahkikat sorumlusu Müfettiş Murat Bayram dünkü duruşmada şahadetini tamamladı.

Bayram tahkikat duruşmalarının son oturumunda yaptığı icraatları anlatmaya devam etti.

Daha önce şahadetimde belirtmiş olduğum gibi 21 Nisan 2022 tarihinde 031522256 sayılı yazı ve ekindeki uzmanlık raporunu temin ettim. Temin ettiğim raporda ZSZ 211 plakalı kiralık araç içinde bulunan bulgular üzerinde Sanık 4 Mustafa Söylemez’in DNA’sı tespit edilmiştir.

28 Ekim 2022 tarihinde görüntü inceleme uzmanından daha önceden incelenmek üzere gönderilen emarelerle ilgili rapor talep ettim.

Aynı gün KIB-TEK’ten olay tarih ve mahalli ile ilgili talep ettiğim raporu temin ettim.

Konu rapordan olay mahallinde olay tarih ve saatinde elektrik kesintisi olmadığını öğrendim.

Meteoroloji Dairesi müdürlüğünden talep etmiş olduğum cevap yazısını temin ettim

Konu raporda 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’deki hava durumu ve güneşin batış saatlerini temin ettim.

1 Kasım 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme uzmanlığında görevli Anıl Usal’dan inceleme konusu cep telefonlarının içeriklerini 1 terabaytlık hard disk içinde temin ettim. Söz konusu hard disk içindeki bulgular halen daha tarafımdan incelenmektedir.

Yine data uzmanı Olgun Demir’den incelediği cep telefonlarının içeriklerini 1 terabaytlık hard disk içinde temin ettim ve hazırlamış olduğum 14322 ve 9022 sayılı uzmanlık raporlarını temin ettim.

Aynı tarihte görüntü inceleme uzmanı Ahmet Erdivan’dan inceleme konusu kamera cihazının içeriklerini 4 terabaytlık hard disk içerisinde incelenmek üzere temin ettim.

Altınkaya Otel’e ait 3,63 terabaytlık kamera görüntüleri halen tarafımdan incelenmektedir.

Ahmet Erdivan’ın hazırlamış olduğu 01522 sayılı uzmanlık raporunu temin ettim.

9 Kasım 2022 tarihinde G. A’dan ek soruşturma yaptım.

21 Kasım 2022 tarihinde M. L’nın sorgulanmasını sağladım.

Telefon şirketleri ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağladım.

22 Kasım 2022 tarihinde E. V. Y’nın sorgulanmasını sağladım.

23 Kasım 2022 tarihinde S. A’nın sorgulanmasını sağladım.

24 Kasım 2022 tarihinde M. D’nin sorgulanmasını sağladım.

25 Kasım 2022 tarihinde görüntü inceleme uzmanı Ahmet Erdivan’dan tetkik konusu görüntülerde hedef gösterilen şahıslar ve araçlar ile mukayese konusu Sanık 1-2 ve 3’e ait görüntülerle olayda kullanılan daha önce bahsettiğim 4 kiralık aracın görüntülerini mukayese raporunu temin ettim.

Yine sanıkların kullanımındaki araçların 19 adet fotoğrafının bulunduğu CD’yi emare olarak zapt ettim.

Sanık 1-2 ve 3’ün 11 Mart 2022 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’nde, sanık 2 ve 3’ün 23 Şubat 2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Demirhan Polis karakolunda alınan toplam 5 adet yürüyüş görüntülerini içeren 1 adet CD’yi emare olarak zapt ettim. Yine çıktısını emare olarak ibraz ettiğimiz 27/22sayılı 55 sayfalık uzmanlık raporu görüntülerini içeren CD’yi emare olarak zapt ettim.

28 Kasım 2022 tarihinde 40/22 sayılı balistik inceleme uzmanlık raporunu temin ettim.

Meseleyle ilgili olarak 8 Şubat 2022 tarihinde başlamış olduğum tahkikat halen daha devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nden temin etmiş olduğum bilgilerden de ve bugüne kadar yapmış olduğum tahkikattan edindiğim tespitlerden, huzurunuzda bulunan Sanık 1 Ömer Tunç, Sanık 2 Veysel Sare ve Sanık 3 Musa Çiçek’in itham oldukları taammüden adam öldürme ve ithamnamedeki diğer suçları birlikte işlediklerin dair yeterli şahadetin mevcut olduğu kanısındayım. Soruşturmayla ilgili halen incelenmekte olan emarelerimiz de mevcuttur.

KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yapmak, Sanık 2 Veysel Sare ile ilgili sahte evrakı tedavüle sürme, Sanık 3 Musa Çiçek ile ilgili gizli ittifakta bulunma suçlarıyla ilgili farklı tahkikat memurlarının yürütmekte olduğu soruşturmalar mevcuttur.

Sanık 2 Veysel Sare ile ilgili sahte evrak soruşturmasıyla ilgili el yazısı örnekleri temin edilmiştir. Sanık 3 Musa Çiçek ile ilgili yapmış olduğu alışverişlerde yazıp imzaladığı faturalardaki el yazılarının karşılaştırılmasıyla ilgilidir.”

Bayram’ın şahadetinin tamamlamasının ardından Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, davayı ağır ceza mahkemesine havale etti.

Yargıç, tahkikat duruşmaları boyunca 19 tanık dinlenmiş olup, 326 emare mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Yargıç, sanıkların 17 ayrı suç ile itham edildiğini, ağır ceza mahkemesine havalesi için yeterli nedenler sunulduğunu belirtti.

Yargıç, davanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ve davanın 20 Aralık 2022 tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmesine karar verdi.

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30/11/2022 20:58