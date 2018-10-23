19 ton donmuş tavuk ithal edildi

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu mecliste, “Hükümetin Ekonomik Tedbirleri ve Tarımdaki Uygulamalar” konulu konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, yeni bir moda olarak bir gece önce yapılan zammın ertesi gün 2 TL indirilmesini eleştirerek, bu yapılan zamların ve indirimlerin altının doldurularak açıklanmasını istedi.

23 tedbirle başlayan tedbirlerin zaman içinde 40 civarına çıktığını anımsatan Çavuşoğlu, fonlarla ilgili atılan adımların kamu kurumu olmayan çimento fabrikası gibi özel kurumları zorda bırakabileceğini kaydetti.

Kanatlı ithaline verilen izin konusuna da değinen Çavuşoğlu, bunun geçmişte de yapıldığını, ancak hükümetin öncelikli görevinin üreticinin maliyetlerini düşürecek tedbirler almak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Koop Süt’ün kendi fiyatını belirlemesi gerektiğini, UHT sütteki rekabetin ülke içinde sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Hala kuraklık parasının ne kadar olacağının bilinmediğini dile getiren Çavuşoğlu, temennilerinin bu konuda en kısa zamanda anlaşmanın sağlanarak ödemenin yapılması olduğunu kaydetti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, kuraklık haritasının nasıl oluştuğunu anlatarak, yeni bir usul yaratmadıklarını belirterek, bu maliyetlerin ödenebilmesi için 3 farklı bütçenin meclisten geçmesinin zorunlu olduğunu, bunun kaynak yaratabilmek için şart olduğunu anlattı.

TÜK’ün tedarik ettiği tohumluk arpanın satışının devam ettiğini, herhangi bir ek tohum ihtiyacının bulunmadığını anlatan Şahali, olası ihtiyacı da anlık karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Tavuk ithaline ilişkin görüşlerini yineleyen Şahali, verilen iznin ardından 19 ton ithal donmuş kanatlının ülkeye girdiğini hatırlattı.

Şahali, karma yemin besleme giderlerinin düşürülmesi için yapıldığını belirterek, konunun mali detayları hakkında bilgi verdi.

Elektrik zammının nasıl önlendiğiyle ilgili açıklamanın Başbakan tarafından yapıldığını anımsatan Şahali, zammın kamu kurumlarına aktarılarak vatandaşa yansımasının önüne geçildiğini kaydetti.

Tüp gaza yapılan zamda uygulanan 2 TL ile ilgili olarak da bunun, hazinenin sahip olduğu kaynaklarla alakalı olduğunu söyleyen Şahali, Çavuşoğlu’nun yerinden sorduğu soruya, kuzu alımıyla ilgili çalışmanın da gün içinde değerlendirileceğini söyleyerek cevap verdi.

ÇAVUŞOĞLU

Çavuşoğlu, Tarım Sigortası konusunda geçmişte gayrı yasal ödemeler yapıldığıyla ilgili iddialara da cevap vermek istediğini söyleyerek yeniden söz aldı ve sürecin gayrı yasal olmadığını anlattı.

Çavuşoğlu, Şahali’nin zaten savcılıktan görüş aldığını, ancak burada paylaşmadığını dile getirerek, Savcılığın yapılanlara gayrı yasaldır demesinin söz konusu olmadığını belirterek, belgeyi görmek istediğini ekledi.