19 yaş altı tek kızlar kategorisinin en iyisi Tamara Hürdeniz

Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş altı KKTC Şampiyonası Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Müsabakaların oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçtiği şampiyonada sporcular 5 farklı kategoride mücadele ettiler. N&F Badminton Akademi sporcularından Tamara Hürdeniz tek kızlar kategorisinde rakiplerine hiç set vermeden şampiyonluğa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Karışık çiftler kategorisinde Yakın doğu spor kulübünde oynayan partneri Marko Lesinger ile de şampiyonluk elde ettiler. Çift kızlarda yine N&F kulübümüzden Sofiya Tuğberk / Gülce Razı 3. lük elde ederken , çift erkeklerde ise Emir Yüksel Dünya spor kulübünden partneri Murat Aygün ile 3. lük elde etmişlerdir.

2 altın 2 bronz madalyası kazanarak çok önemli başarıya imza atan sporcularımız, milli takıma seçilmişlerdir.

19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda Akademi Sporcularının elde ettiği sonuçlar:

Tek Kızlar

1. Tamara Hürdeniz

Çift Kızlar

3. Sofiya Tuğberk / Gülce Razı



Çift Erkekler

3. Emir Yüksel / Murat Aygün

Karışık Çiftler

1. Tamara Hürdeniz / Marko Lesinger