19 Yaşındaki alkollü sürücü Alayköy’de dehşet saçtı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiyee göre dün akşam saat 23.40 sıralarında Alayköy’de , KE 222 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru 236 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden F. A. (E-19), K-PET önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp tavanı üzerine devrildi

Kaza sonucu yaralanan KE 222 plakalı araç sürücüsü F. A. ve araçta yolcu olarak bulunan iki kişi kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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10/01/2022 08:30