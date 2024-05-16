19 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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16/05/2024

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19 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Düzova’da dün 19 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek, kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Özkan, saat 16.00 sıralarında Ağıllar bölgesindeki Karaoğlanoğlu Sokak üzerinde sürüş ehliyetsiz ve sigortasız şekilde motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolünü kaybederek, devrildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı. 19 yaşındaki sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

 

16/05/2024 15:35
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TAGS: 19 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı
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