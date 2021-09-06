19 yaşındaki Fernandez, ABD Açık'ta çeyrek finalde

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 7. gün maçları tamamlandı.

ABD Açık öncesi büyük turnuvalardaki en iyi derecesi 3. tur olan kadınlar dünya sıralamasının 73. basamağındaki Fernandez, 16 numaralı seribaşı Kerber'e karşı ilk seti 6-4 kaybetti. İkinci seti tie-break sonunda hanesine yazdıran 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi, final setini de 6-2 alarak kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynamaya hak kazandı.

Aryna Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Elise Mertens'i (15) 2-0 (6-4, 6-1), Fransa Açık şampiyonu Barbora Krejcikova (8) da Garbine Muguruza'yı (9) 2-0 (6-3, 7-6) mağlup ederek son 8 isim arasına girdi.

Genç Alcaraz'ın yükselişi sürüyor

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı eleyerek dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Carlos Alcaraz, grand slam turnuvalarında oynamaya başladığı ilk yılda çeyrek final görmeyi başardı. Klasmanın 55. basamağındaki İspanyol tenisçi, 4. turda karşılaştığı dünya 141 numarası Peter Gojowczyk'i 3-2'lik (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0) skorla geçti.

Felix Auger-Aliassime (12) ise dünya 50'ncisi Frances Tiafoe'yu 4-6, 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek ABD Açık'ta ilk kez çeyrek finalist oldu.

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06/09/2021 10:27