19 yaşındaki genç 7 metre yükseklikten düştü
Bayraktar (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.
22/12/2020
Lefkoşa’da dün Ayvalık Sokak üzerinde bulunan inşaatı devam eden apartmanın 2. katındaki pencerenin alüminyum işlerini yapan Şemsettin Bayraktar (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.
Şemsettin Bayraktar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.