19 yaşındaki genç 7 metre yükseklikten düştü

Bayraktar (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.

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22/12/2020

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19 yaşındaki genç 7 metre yükseklikten düştü

Lefkoşa’da dün  Ayvalık Sokak üzerinde bulunan inşaatı devam eden apartmanın 2. katındaki pencerenin alüminyum işlerini yapan Şemsettin Bayraktar (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.

Şemsettin Bayraktar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

22/12/2020 14:39
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TAGS: iş kazası, lefkoşa, haberkıbrıs,
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