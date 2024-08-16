19 Yaşındaki Genç Uyuşturucuyla Yakalandı

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçundan tutuklu bulunan Murat Bulut bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, polis memuru Kader Artan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Ağustos 2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Girne’de Mevlana Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen Murat Bulut’un (E-19)’ üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlının 30 Temmuz 2024 tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)