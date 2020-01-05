19 yaşındaki İngiliz turist, hükümete yalvardı

İsrailli 12 kişinin tecavüzüne uğradığını öne süren ardından bu iddiasını geri çeken İngiliz kadınla ilgili davada karar açıklanmış ve genç kadın suçlu bulunmuştu. Davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz yaz, 19 yaşındaki İngiliz turist Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir eğlence merkezinde 12 İsrailli erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuştu.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıİddiaya göre askerlik öncesinde kutlama yapmak isteyen 12 kişilik İsrailli grup, Ayia Napa’ya gelmiş ve eğlendikleri mekanda İngiliz turistle tanışmıştı. Turist kadın ile 12 genç bir otele geçmiş sonrasında ise polise giderek, "toplu tecavüze uğradım" diyerek şikayette bulunmuştu.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıŞikayetin ardından gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarılmış ve İsrail hükumeti olayı yakın takibe almıştı. Olay İngiltere ve İsrail arasında kısa süreliğine diplomatik kriz çıkarmıştı.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıPolis incelemesinin ardından kanıtları genç kadının önüne koymuş bunun üzerine de İngiliz turist, tecavüze uğramadığını ve kendi isteği ile birlikte olduğunu itiraf etmişti.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıGenç kadın değiştirdiği ifadesinde, "İsrailli gençler beni odalarına davet etti. Birlikte olduğumuz anlarda bazıları beni görüntülemeye başladı. Buna öfkelendim ve polise giderek böyle bir şikayette bulundum" demişti.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıArdından gençler serbest bırakılmış, genç kadın hakkında yalan beyandan dava açılmış ve genç kadın polis baskısından ifadesini değiştirdiğini söylemişti.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıGüney Kıbrıs Rum Kesimi'nde genç kadın hakkında açılan dava geçtiğimiz hafta sonuçlanmış ve Yargıç, tüm kanıtların yalan söylediğine işaret ettiğini belirterek İngiliz kadın turisti suçlu bulmuştu.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıİngiliz turistin suçlu bulunmasının ardından genç kadın harekete geçti. İngiliz turist, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ailesiyle birlikte olabilmesi için adım atmaya çağırdı.

Ülkeyi sarsan toplu tecavüz davasında yeni gelişme: Hükümete yalvardıİngiliz basınına da konuşan genç kadın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu çetin sınavın her saniyesi benim için bir kabusa dönüştü. 19 yaşındayım ve tek istediğim ismimi temizleyip aileme gidebilmek."

05/01/2020 12:47