19. kanserle savaş için afiş ve slogan yarışması sonuçlandı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 19. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması sonuçlandı.

Vakıftan verilen bilgiye göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın dört ana hedefi içinde yer alan ve özellikle genç nesillerin kanser konusunda eğitimini sağlamak, farkındalığını artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği, bu yıl beşinci kez Commercial Insurance sponsorluğunda 19’uncusu gerçekleşen, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda 12 Nisan Salı günü düzenlenecek..

“Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” konu başlıklı yarışmaya 31 okuldan, 1561 eser katıldı.

Yarışmada ödül almaya hak kazananlar şu isimlerden oluştu:

Ana sınıfı Kategorisi:

1- Lina Demirtaş – Yakın Doğu Anaokulu, 1-Behiye Sağanak-Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, 2- Ela Karahoca – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, 2- Yılmaz Erkutret – Yakın Doğu Anaokulu, 3- Tolgahan Giray – Yakın Doğu Anaokulu, 3-Elif Sena Uzun-Fazıl Plümer Anaokulu

Ana sınıfı Kategorisi Mansiyon Ödülleri ise şöyle:

Gönül Lal Börekçi – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Miray Güzel Keskin – Fazıl Plümer Anaokulu, Özüm Gaziasker – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Seray Gökyay – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Simge Talya Argönül – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Hülya Günsel – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, Ada Cankara – Fazıl Plümer Anaokulu, Melek Bülbül – Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu.



İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

1.Hilal Gülmez – Yakın Doğu İlkokulu, 1. Mehmet Üçler – Yakın Doğu İlkokulu, 2.Demay Atun – Yakın Doğu İlkokulu, 2. Ezel Alas – Yakın Doğu İlkokulu, 3. Bade Alım Erdal – Yakın Doğu İlkokulu, 3. Sadi Esendağ – Yakın Doğu İlkokulu.

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Ada Ersoy – Dr.Suat Günsel Girne İlkokulu, Su Onbaşıoğlu – Necat British College, Irmak Onbaşıoğlu – Necat British College.



İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:

1- Armin Çatozlu– Yakın Doğu İlkokulu, 2- Rüzgar Alp Aksaygın – Yakın Doğu İlkokulu, 2- Cavidan Gültekin – Yakın Doğu İlkokulu, 3- İsmail Hakan – Gönyeli İlkokulu, 3- Servet Tel – Yakın Doğu İlkokulu, 3- Fatma Ghaıth – Arabahmet İlkokulu

Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Arınç Okur – Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Sevgi Yorgancıoğlu – Türk Maarif Koleji,

Lise Kategorisi:

1-Menekşe Toktaş – Sedat Simavi End. Meslek Lisesi

Lise Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Gizem Arıkan – Sedat Simavi End. Meslek Lisesi

Özel Kategori:

1- Tuğçe Kozalak – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi, 1- Batuhan Zahteroğlu – Atatürk Meslek Lisesi, 2- Ceren Arçay – Atatürk Meslek Lisesi, 2- Mustafa Savaşan – Atatürk Meslek Lisesi, 3- Ömer Tahir Anbarcıoğlu – Atatürk Meslek Lisesi, 3- Canalp Kebapçı – Gazimağusa Meslek Lisesi

Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:

Zeynep Su Altınok – Atatürk Meslek Lisesi, Halilcan Sermet – Gazimağusa Meslek Lisesi.

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29/03/2022 15:36