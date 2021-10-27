19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Şef Antonio Pirolli Yönetimindeki CSO Konseriyle Final Yapıyor

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27/10/2021

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19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Şef Antonio Pirolli Yönetimindeki CSO Konseriyle Final Yapıyor

19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 29 Ekim Cuma akşamı ünlü İtalyan şef Antonio Pirolli yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile sona erecek.

Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek ve Saat 20.00’de başlayacak Festival Kapanış Konseri’nde Şef Antonio Pirolli yönetiminde sahne alacak CSO; Kreisler’in Preludium & Allegro’sunu, Massenet’in Meditation’unu, Sarasate’nin Zigeuerwaisen’ini ve Beethoven’in 3 No.’lu Kahramanlık Senfonisi’ni seslendirecek. Konserin solisti ise Keman virtüözü Can Özhan olacak.  

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, derneğin; Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla düzenlediği festivalin kapanış konserine, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici alınacak. Festival Kapanış Konseri’nin biletleri (60 TL’ den); Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plazala, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak, biletfest.com’ dan sağlanabilecek.  

 

27/10/2021 10:14
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TAGS: 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Antonio Pirolli
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