19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Akşam LBO Konseri ile Devam Edecek

19.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konseri ile devam edecek. Konser, saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, şef Oskay Hoca yönetimindeki konserde, LBO; Schindler’in Listesi, Ateş Arabaları, La La Land, İyi Kötü Çirkin, La Marginal, Karayip Korsanları, James Bond gibi film müziklerinin yanı sıra Gardel Por un Cabaze, Mascagni Intermezzo ve Arman Ratip’in Love Story, Eternal Love parçalarını da seslendirecek.

29 Ekim’e kadar sürecek, toplam 11 konserin yer alacağı festival, 15 Ekim Cuma akşamı Bellapis Manastırı’nda yer alacak Eser Öktem Piyano Resitali ile devam edecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin takip edebildiği konser biletlerinin ücreti 60 TL… Biletler, Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi, konser girişi veya online olarak biletfest.com’dan alınabilir.

Festival, Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

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11/10/2021 13:31